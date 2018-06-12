МИД России ответил на новые санкции США

Департамент информации и печати МИД России 12 июня опубликовал комментарий в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

«В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — говорится в заявлении.

По мнению МИДа, США демонстрируют «очевидную недальновидность» и «выдумывают врага там, где его нет». В министерстве также отметили, что санкции были введены перед главными праздниками — Днем Победы и Днем России.

11 июня Управление по контролю за иностранными активами казначейства США опубликовало дополнения в санкционный список. Изменения касаются России и Ливии. Под санкции попали петербургский производитель подводных обитаемых аппаратов и водолазного оборудования «Дайвтехносервис», компьютерный НИИ «Квант» из Москвы и ООО «Цифровое оборудование».

Всего в новом списке 9 физических лиц, из них шестеро – ливийцы. Трое граждан России имеют отношение к «Дайвтехносервису» – это совладелец компании Владимир Каганский, генеральный директор Александр Трибун и Олег Чириков, который на сайте фирмы упоминался, как руководитель отдела продаж.

В разделе юридических лиц – пять компаний. Это ООО «Дайвтехносервис», которое является одним из ведущих производителей подводного оборудования, федеральный НИИ «Квант», специализирующийся на «фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследованиях, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области создания электронно-вычислительной техники, техники связи и телекоммуникаций, систем и средств обработки данных и изделий радиоэлектронной и вычислительной техники», и ООО «Цифровая безопасность», о котором известно меньше. Как отмечено в списке, эти фирмы связаны с российской ФСБ.