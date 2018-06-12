Под Киевом обнаружили фан-зону российского мундиаля

В городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили первую фан-зону к чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает РФ.

Горсовет не имеет к этому отношения, сообщил LIGA.net заместитель мэра города Дмитрий Христюк.

Ранее сегодня местное издание "Правда Ирпеня" сообщило, что возле ТРЦ на улице Соборной, 160 установили большие тенты и экран размером 2,5х2 м для трансляции под открытым небом футбольных матчей, показ которых бойкотируют украинские телеканалы.

По словам Христюка, это не инициатива местных властей. Он отметил, что, "возможно, кто-то в приватном режиме планирует организовывать". Чиновник уточнил, что он против организации общественных мероприятий, связанных с футбольным чемпионатом, который проходит в России. Позже новость с сайта об открытии "фан-зоны" была удалена, пишет УНИАН.

За месяц до чемпионата мира по футболу в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает запретить трансляцию мероприятия. Депутаты призывают лишить Россию каналов пропаганды.

Как сказано в пояснительной записке к документу, 14 мая опубликованному на сайте правительства, чемпионат может быть использован средствами массовой информации для популяризации «страны-агрессора» на международной арене, несмотря на «мировое осуждение и санкции». Защитить украинских граждан и национальные интересы от подобного воздействия, как полагают авторы, можно, только полностью запретив к показу мероприятия футбольного первенства, которое пройдёт на территории России.