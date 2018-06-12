Затонувшим в Волге катамараном управлял пьяный экс-чиновник

Капитан прогулочного катамарана, который накануне столкнулся с баржей на Волге, управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Об этом 12 июня пишет «Медуза» со ссылкой «Интерфакс».

«У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — цитирует издание начальника Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслава Барканова.

Власти Волгоградской области подтвердили, что капитаном катамарана, как и его собственником является бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. В момент ЧП он находился за штурвалом, спасти его не удалось. В 2009-м чиновника осудили на четыре года колонии общего режима по пяти статьям Уголовного кодекса, в частности, его признали виновным в попытке изнасилования и стрельбе из ружья на базе отдыха.

Накануне вечером в районе Речного порта в Волгограде в 250 м от берега произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. 11 человек погибли, пятерых удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. Позже в Ространснадзоре сообщили, что транспортное средство не имело разрешения на перевозку пассажиров. По информации СМИ, на катамаране проходила вечеринка, среди отдыхающих были сотрудники правоохранительных органов.