Путин примет участие в конгрессе ФИФА
13 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса ФИФА, сообщает официальный сайт главы государства. Конгресс пройдет в столичном Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу-2018.
Вечером этого же дня на Красной площади президент посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению чемпионата мира по футболу-2018. В концерте примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие звезды классической музыки.
Напомним, в ходе "Прямой линии" 7 июня Путин заявил, что посетит как минимум матч открытия и финал турнира, а возможно, и другие игры, если это позволит его рабочий график.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.