Путин примет участие в конгрессе ФИФА

13 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса ФИФА, сообщает официальный сайт главы государства. Конгресс пройдет в столичном Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу-2018.

Вечером этого же дня на Красной площади президент посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению чемпионата мира по футболу-2018. В концерте примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие звезды классической музыки.

Напомним, в ходе "Прямой линии" 7 июня Путин заявил, что посетит как минимум матч открытия и финал турнира, а возможно, и другие игры, если это позволит его рабочий график.