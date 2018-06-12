Затонувший в Волгограде катамаран не имел прав на перевозку пассажиров

Прогулочный катамаран, который накануне столкнулся с баржей на Волге, не имел прав на перевозку пассажиров, спасательные жилеты отсутствовали, сообщила пресс-служба Ространснадзора 12 июня.

"По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали", — говорится в сообщении.

Накануне в 21.50 (мск) в районе Речного порта в Волгограде в 250 м от берега прогулочный катамаран типа «Елань-12» по невыясненным причинам совершил столкновение на судовом ходу с порожними наливными баржами, буксируемыми т/х «Капитан Вечеркин» (c/в ООО «ВФ Танкер»). На борту катамарана находились 16 человек, спасены 5. Возбуждено уголовное дело.

МЧС России опубликовало снимки катамарана, поднятого на сушу со дна Волги после столкновения с теплоходом. Фотографии доступны на сайте регионального управления ведомства. Катамаран удалось вытащить из воды с помощью автокрана, уточнили спасатели. Поисковая операция завершена.

Разлива нефтепродуктов в результате инцидента не произошло. Обследовать катамаран будут сотрудники правоохранительных органов.