Гайдар "ушли" в отставку

Одесский областной совет большинством голосов 12 июня досрочно прекратил депутатские полномочия Марии Гайдар, сообщает издание "Думская".

О том, что Гайдар решила сложить с себя полномочия члена областного совета, стало известно в минувшее воскресенье. Ее отставку поддержали 54 депутата. Ее место в законодательном органе занял генеральный директор медиа-холдинга "Думская" Юрий Басюк.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником. В сентябре 2016-го она подала прошение о выходе из российского гражданства.

В январе 2016 депутат Одесского областного совета Мария Гайдар стала заместителем губернатора области Михаила Саакашвили. Ранее Гайдар занимала должность его советника, но уже в мае ушла с этой должности из-за давления активистов "Автомайдана".

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от "Союза правых сил".