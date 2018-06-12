Украина преподнесла «подарок» на День России в виде нового списка обвинений против Москвы

Расширенный меморандум с обвинениями России в нарушении международных соглашений по борьбе с расовой дискриминацией и финансированием терроризма направила Украина в Международный суд ООН 12 июня .Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент страны Петр Порошенко.

По словам главы государства, «весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма». Порошенко обвинил Россию во лжи и попытках скрыть свои действия на территории Украины, в частности он упомянул обстрелы Мариуполя, Краматорска, Волновахи, «вербовку террористов» в Одессе, Харькове и Киеве, а также сбитый над Донбассом «Боинг» MH17.

«Преодолеть эту ложь можно только правдой и доказательствами. Для этого нам нужна позиция Международного Суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями», — написал Порошенко.

Он также отметил, что меморандум содержит большое количество доказательств, «чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия». Глава украинского МИДа Павел Климкин отметил в Twitter, что текст документа изложен на 17,5 тысячах страниц. «Сегодня РФ получит от нас своеобразный «подарок» в Международном суде ООН. Он весит около 90 кг и содержится в 29 томах»,— написал он.

Иск Украины против Москвы был подан в январе прошлого года. Тогда же президент Украины Петр Порошенко объяснил, что претензии Киева связаны с включением Крыма в состав РФ, ситуацией в Донецке, а также c политикой «уничтожения и дискриминации» в Крыму. Позже суд ООН вынес промежуточное речение, касающееся прав крымских татар, в частности, постановил, что Россия должна обеспечить право этого народа на представительские институты.