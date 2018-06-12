Участковые бои

В Петербурге начались предвыборные бои. На кону - выборы в муниципальные советы, затем в городской парламент. Борьба расколола даже “Единую Россию”.

Петербургские политики начали готовиться к ближайшим муниципальным выборам-2019 и уже следующим, в городской парламент, в 2021 году. За скобками – и губернаторские, подразумевающие муниципальный фильтр. Выигрывать, судя по всему, планируют по старинке: делая ставку не на работу с избирателями, а на своих людей в избирательных комиссиях. «Фонтанка» насчитала минимум четыре «горячих» района, где представители власти не смогли договориться друг с другом.

В Петербурге на прошлой неделе назначили более 20 тысяч членов участковых избирательных комиссий на ближайшие пять лет – 2018-2023 годы. Им предстоит проводить выборы губернатора Петербурга, считать голоса кандидатов в депутаты муниципальных советов, городской парламент и Государственную думу. Среди членов УИКов – представители всех парламентских партий города («Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Партия Роста»).

Процесс формирования списков длился несколько месяцев. За это время с оппозиционными партиями смогли договориться активисты штаба Алексея Навального и «Наблюдатели Петербурга». Их представители попали более, чем в половину участковых комиссий. Впрочем, как показывает практика прошлый лет, наличие независимых наблюдателей не всегда останавливает членов и председателей УИКов от того, чтобы творчески поработать с протоколами.

Так или иначе, несколько месяцев элиты вели переговоры и совершали обмены. По данным «Фонтанки», лояльней всего оказалась партия ЛДПР. В нескольких районах сторонниками Владимира Жириновского в участковых избирательных комиссиях стали люди, близкие к районным администрациям или «Единой России». Как утверждают собеседники «Фонтанки» в одной из партий, активно интересовались возможностью поставить своих людей в УИКи на Петроградской стороне люди спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. «Почти все партии им места в УИКах там сдали», – утверждает партиец, попросивший не называть себя. Оппозиционеры смогли договориться с единороссами на Васильевском острове. Взамен те освободили свои места в других районах. Впрочем, найти консенсус удалось не везде и не всем.

Один из самых громких скандалов произошел в Кировском районе. Финалом его стал уход председателя территориальной избирательной комиссии №7 Михаила Левина в отставку. Заявление о сложении полномочий за него принес на Вознесенский проспект в вышестоящую комиссию один из членов Горизбиркома. Тем не менее, ряд участников конфликта убеждены, что уволиться Левин решил не под давлением властей, а под грузом совести.

Дело в том, что уже бывший глава ТИКа долгое время был близким другом депутата Государственной думы Виталия Милонова. Их видели вместе в храмах, на крестных ходах и в Законодательном собрании, куда православный глава избиркома приходил, пока Милонов был депутатом городского уровня. Несмотря на дружбу, в преддверии формирования списков кандидатов в УИКи Левин занял «немилоновскую» позицию.

Якобы проблемной точкой оказались комиссии, расположенные на территории муниципалитета «Красненькая речка». Им руководит ставленник Милонова Владимир Абраменко. По утверждению местных жителей, в последнее время глава «Красненькой речки» не сильно ладит с районной администрацией, зато поддерживает хорошие отношения с депутатом Денисом Четырбоком, избравшимся по округу Милонова по протекции спикера ЗакСа Макарова. В результате разногласий в районе образовались две группы влияния – чиновники и примкнувший к ним Милонов, и глава «Красненькой речки» с депутатом Четырбоком. Каждая из групп предложила свой вариант списков в УИКи. Однако в итоговом проекте решения оказались имена тех, кого пролоббировали представители интересов Четырбока.

Заседание ТИКа удалось провести со второго раза. На первом не собрался кворум. Пришли лишь те, кто поддерживал проект решения. Считается, что бойкот был организован по настоянию районных властей. Если это и так, то добиться желаемого им не удалось – на следующий день заседание терризбиркома состоялось, списки утвердили, а мечущийся Левин ушел в отставку.

Официально все стороны высказываются аккуратно и опровергают любые интриги. «Не знаю, как администрация может влиять на выборный процесс», – разводит руками Абраменко. «Я всегда выступал за исполнение требований закона о независимости избирательных комиссий», – говорит Четырбок.

Еще одна горячая точка образовалась в Невском районе. Там при выдвижении кандидатов в участковые комиссии столкнулись друг с другом единороссы разных флангов. Как рассказал «Фонтанке» депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий, в территориальную избирательную комиссию было подано два списка людей от «Единой России». Один утвердили на районном политсовете, другой неожиданно передали в ТИК от первичного отделения партии в «Невском округе». «В Невском округе работает главой местной администрации сын главы ТИК Аскар Спешилов. Вероятно, в этом причина», – предположил депутат. По его словам, список от «Невского округа» якобы был подделан. «Эта ситуация будет разбираться на заседании городского политсовета партии. Будет обращение в Горизбирком с требованием отменить решение ТИК. Вы знаете, что там на заседании звучала критика и оскорбления в адрес секретаря партии Вячеслава Макарова?»- с возмущением рассказал Высоцкий.

Иная версия у главы ТИКа №5 Рахбар Спешиловой. По ее словам, комиссия приняла решение, согласно закону и без каких-либо конфликтов: «Сначала нам принесли пять местных отделений «Единой России» свои списки кандидатов в УИКи, а потом районное отделение почему-то принесло списки по трем ячейкам, и только в одной – Невском округе – они не совпадали». Сейчас в территориальной комиссии готовят ответ в Горизбирком, куда пожаловался глава местного отделения «Единой России» из «Невского округа». «Он написал, что не его подпись стоит под списком, который подавали в начале. Но это смешно, ведь он лично нам этот список приносил и при свидетелях отдавал. Пускай заказывают почерковедческую экспертизу, если сами уже не помнят, что делали», – рассказывают в ТИКе.

Аналогичным образом ситуация сложилась во Фрунзенском районе. Там списки первичных отделений «Единой России» не сошлись с теми, что предлагали в «Единой России» на районном уровне. Правда, финал оказался иным: свои кандидатуры удалось продвинуть депутату Государственной Думы Михаилу Романову, а протеже местных муниципалов остались не у дел. «Нас даже не приглашали на это заседание районного политсовета, где утверждали другие кандидатуры, мы о нем узнали постфактум несколько дней назад», – говорят руководители партии в МО 75 и МО «Волковское». Муниципалы намерены жаловаться в городской политсовет «Единой России». Депутат Госдумы Михаил Романов в ответ на эти обвинения сообщил «Фонтанке», что он не занимался столь мелкими вопросами, как формирование УИКов, тем не менее, подчеркнул, что муниципальные советы района нуждаются в приливе свежих сил и в первую очередь молодых кадров.

Меньшими эмоциями обошлись при формировании УИКов в Центральном районе. Там конфликт властей и городской «Единой России» длится больше года, и стороны старательно просчитывают шаги. Единороссы, выступающие против главы Центрального района Андрея Хлуткова, пытались даже договориться с другими партиями, чтобы получить большинство в составах УИКов. В итоге сторонники спикера ЗакСа Вячеслава Макарова смогли пройти в выборщики только через свою правящую партию.

После того, как УИКи были сформированы, каждая комиссия провела заседание. На них избрали заместителя председателя и секретаря, а также утвердили регламент работы. Пока в городе не объявлены выборы, участковые комиссии не имеют прописки, их заседания проходят абы где. Так, один из УИКов Адмиралтейского района позвал членов собираться в «Теремке» на Гражданском проспекте. Другая комиссия и вовсе пригласила приехать в Ленинградскую область, деревню Кошкино. Впрочем, в Адмиралтейском районе были может и оригинальны, но явно менее информированы, чем их коллеги из УИКа 842 в Колпино. Там председатель предупредила членов комиссии, что в сентябре 2018 года могут пройти губернаторские выборы, и в УИКе должны быть к этому готовы. Наверняка такой решительности и рвению к работе порадовался бы и сам губернатор, если бы знал про эти самые выборы.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"