Дзюба: Когда мы говорим "под нагрузками "- все смеются. Когда Дешам - нет

Форвард сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба рассказал об ожиданиях от ЧМ-2018 после тренировки в Новогорске 12 июня. Он призвал команду справиться со стартовым волнением, а болельщиков и прессу сплотиться вокруг команды.

"Нужно будет справиться с ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят, для многих из нас это первый крупный турнир, может, второй. Сборная России особо никогда не выходила из группы. Давайте помнить об этом тоже. А то такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила из группы, а сейчас самая слабая сборная России в истории. Это оскорбляет и обижает. Соберемся, переговорим, опытные ребята помогут, – цитирует Дзюбу "СЭ". – Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник, у нас будет 12-й игрок. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.

- Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.

– Могли напугать. Смотрите. Франция играет с США 1:1. Дешам говорит "под нагрузками". Все такие – о да, под нагрузками! Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются: "да под какими они нагрузками? " Идет план. Не все получается, не спорю. Но это подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться там на поле. Товарищеские игры это просто товарищеские игры.

- Какие у команды ожидания от чемпионата?

– Счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победит одна. Хотят все. И сейчас все, даже фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты. Но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что мы – футбольная страна.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.