Путин: Деятельная любовь граждан к России это гарантия суверенитета страны

Президент России Владимир Путин считает, что гарантией незыблемости суверенитета РФ является готовность каждого гражданина решать общенациональные и повседневные задачи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого включиться в решение общенациональных задач и не менее важных повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашего государства, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов", – заявил он во вторник, 12 июня на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня России.

По словам главы государства, многонациональный народ РФ всегда достойно преодолевал любые трудности, в этом ему помогала любовь к Отечеству.

"На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний, но наш многонациональный народ достойно и с честью преодолевал любые трудности, – заявил глава государства. – Основой и стержнем его единства и стойкости была и есть, и будет преданность Отчизне".