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12.06.2018 14:08

В Александровском саду высадили цветочный салют

Ростральная колонна, Дворцовый мост, салют, корабль со шпиля Адмиралтейства и другие символы Петербурга стали клумбами в саду на Адмиралтейской набережной. 

Над цветниками в Александровском саду, как рассказывает 12 июня комитет по благоустройству Смольного, трудились специалисты садово-парковых предприятий из разных районов города. Так, Ростральную колонну высадили садовники из Калининского района, балерину – специалисты СПП «Невское», предприятие «Центральное» сделало цветочную стилизацию Дворцового моста. «Одним из самых ярких произведений стал цветник СПП «Озеленитель», проиллюстрировавший брызги петербургского салюта», – считают в комитете. 

Клумбы появились в честь празднования Дня России, они заняли площадь почти в 300 квадратных метров, было использовано 95 тысяч растений.


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Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
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