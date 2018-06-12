В Александровском саду высадили цветочный салют

Ростральная колонна, Дворцовый мост, салют, корабль со шпиля Адмиралтейства и другие символы Петербурга стали клумбами в саду на Адмиралтейской набережной.

Над цветниками в Александровском саду, как рассказывает 12 июня комитет по благоустройству Смольного, трудились специалисты садово-парковых предприятий из разных районов города. Так, Ростральную колонну высадили садовники из Калининского района, балерину – специалисты СПП «Невское», предприятие «Центральное» сделало цветочную стилизацию Дворцового моста. «Одним из самых ярких произведений стал цветник СПП «Озеленитель», проиллюстрировавший брызги петербургского салюта», – считают в комитете.

Клумбы появились в честь празднования Дня России, они заняли площадь почти в 300 квадратных метров, было использовано 95 тысяч растений.