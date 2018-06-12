На свадьбе писателя Цыпкина спел воодушевленный тортом Шнуров

На торжестве по случаю бракосочетания писателя Александра Цыпкина и основательницы «Русмоды» Оксаны Лаврентьевой торт оказался на лицах молодоженов.

Как рассказал сам Цыпкин на своей странице в Facebook 12 июня, крем от праздничного торта по лицам пара размазала самостоятельно, сцена воодушевила на незапланированное выступление Сергея Шнурова, который присутствовал на свадьбе в качестве гостя. «Все, что нужно знать о нашей свадьбе – это видео. Хотели просто торт нарезать, но не смогли найти нож, начали падать в него лицом, потом из гостей вышел Сережа, забрал у сценических музыкантов гитару и поехали...», – написал Цыпкин.

Смотреть в новом окне Александр Цыпкин/facebook.com

Свадьба состоялась в Москве накануне, 11 июня.

Александр Цыпкин – PR-консультант, ранее возглавлял соответствующий департамент в «МегаФоне». Автор сборника рассказов «Женщины непреклонного возраста», собранных из постов на Facebook и проекта «БеспринцЫпные чтения».

Оксана Лаврентьева – основатель и генеральный директор компании «Русмода».