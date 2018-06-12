Шесть мест в Таллине, где вы еще не были

1 Хипповая горка.

Рекомендуется поклонникам «Аквариума» и любителям винила как культовое место. Найти ее просто — если вы хоть раз бывали в Таллине, мимо точно проходили. Помните площадь с высоким монументом «Крест Свободы»? Так вот, прямо за ним начинается Горка Харью, с которой открывается неплохой вид на площадь и перспективы еще лучшего вида на город в целом. Собственно, это и есть «Хипповая горка». Она была воспета БГ в песне «Хавай меня хавай», про которую Борис Борисович ненароком забыл на долгие годы, а потом внезапно вспомнил в 2013-м. В песне есть строки: «Когда ты торчал на Горке, Меня пробила дрожь: Ты хавал гнилые корки И был на Диабло похож». Дело в том, что, будучи уже наслышанными про Хипповую горку, музыканты «Аквариума» ожидали встретить там «братьев по духу», «нечеловечески прекрасных хиппи» и «свободную любовь». Но Таллин стоит не так далеко от Петербурга: в нем, по воспоминаниям БГ, было холодно, ветрено и неуютно, и на Горке сидел лишь один волосатый джентльмен отрешенного вида, который, видимо, и стал прототипом героя песни.

Чуть светлее были воспоминания флейтиста «Аквариума» Дюши Романова.

«Общались легко и естественно, – написал он в книге «История Аквариума. Книга флейтиста». – Девчонки отбегали ненадолго, стреляли у прохожих немного денег и приносили себе и остальным поесть и покурить. Вечером обязательно кто-нибудь приходил и говорил, где сегодня какой-нибудь концерт, и вся Хипповая горка снималась и шла за этим человеком хоть на край Эстонии. Благо и недалеко идти было».

На самом деле, с этой горкой все чуточку сложнее: как феномен она существовала, по воспоминаниям президента Таллинского рок-клуба Анатолия Белова, с 1970-х — но сначала в нескольких сотнях метров, у церкви Нигулисте. А потом там затеяли ремонт, и хиппи пришлось «переехать» на гору, называвшуюся тогда в народе «Пятаком» – на ней еще в 1960-х собирались моряки и всякая шпана. Потом перед развалом Союза на Хипповой горке торговали запрещенными пластинками, которые моряки привозили из-за рубежа, стали собираться рокеры, начались милицейские облавы — в общем, местечко «расцвело».

Память о тех событиях берегут не только старые рокеры, но и государство: на последнем фестивале «Дни старого города», который проходил в начале июня, одним из пунктов культурной программы как раз была «Виниловая горка». На ней собрались старожилы с пластинками – The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin – и других исполнителей, не сохранивших такой популярности до наших дней. Для понимания государственной значимости события: Дни старого Таллина отмечают не одно десятилетие, это праздник более давний, чем даже День города, который стали праздновать уже после выхода Эстонии из состава Советского Союза. Под этим брендом проходят сотни событий: от рыцарских сражений на фоне средневековых башен до концертов современной музыки на Ратушной площади.