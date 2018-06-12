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Туризм

Шесть мест в Таллине, где вы еще не были

Шесть мест в Таллине, где вы еще не были
Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Приезжая в эстонскую столицу на выходные (или для пересадки на бюджетный авиалайнер), наши люди обычно остаются в старом городе и магазинах поблизости. Этот круг давно пора расширить - «Фонтанка» рассказывает, как и зачем.

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12.06.2018 13:54
Шесть мест в Таллине, где вы еще не были
  1. Хипповая горка.
  2. Церковь Святого Иоанна Крестителя в Нымме
  3. Музей Нымме.
  4. Замок Бенкендорфа в Кейла-Йоа.
  5. Таллинская телебашня.
  6. Дом-музей Петра I в Кадриорге.

1 Хипповая горка.

Рекомендуется поклонникам «Аквариума» и любителям винила как культовое место. Найти ее просто — если вы хоть раз бывали в Таллине, мимо точно проходили. Помните площадь с высоким монументом «Крест Свободы»? Так вот, прямо за ним начинается Горка Харью, с которой открывается неплохой вид на площадь и перспективы еще лучшего вида на город в целом. Собственно, это и есть «Хипповая горка». Она была воспета БГ в песне «Хавай меня хавай», про которую Борис Борисович ненароком забыл на долгие годы, а потом внезапно вспомнил в 2013-м. В песне есть строки: «Когда ты торчал на Горке, Меня пробила дрожь: Ты хавал гнилые корки И был на Диабло похож». Дело в том, что, будучи уже наслышанными про Хипповую горку, музыканты «Аквариума» ожидали встретить там «братьев по духу», «нечеловечески прекрасных хиппи» и «свободную любовь». Но Таллин стоит не так далеко от Петербурга: в нем, по воспоминаниям БГ, было холодно, ветрено и неуютно, и на Горке сидел лишь один волосатый джентльмен отрешенного вида, который, видимо, и стал прототипом героя песни.

Алина Циопа

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Чуть светлее были воспоминания флейтиста «Аквариума» Дюши Романова.

«Общались легко и естественно, – написал он в книге «История Аквариума. Книга флейтиста». – Девчонки отбегали ненадолго, стреляли у прохожих немного денег и приносили себе и остальным поесть и покурить. Вечером обязательно кто-нибудь приходил и говорил, где сегодня какой-нибудь концерт, и вся Хипповая горка снималась и шла за этим человеком хоть на край Эстонии. Благо и недалеко идти было».

На самом деле, с этой горкой все чуточку сложнее: как феномен она существовала, по воспоминаниям президента Таллинского рок-клуба Анатолия Белова, с 1970-х — но сначала  в нескольких сотнях метров, у церкви Нигулисте. А потом там затеяли ремонт, и хиппи пришлось «переехать» на гору, называвшуюся тогда в народе «Пятаком» – на ней еще в 1960-х собирались моряки и всякая шпана. Потом перед развалом Союза на Хипповой горке торговали запрещенными пластинками, которые моряки привозили из-за рубежа, стали собираться рокеры, начались милицейские облавы — в общем, местечко «расцвело».

Память о тех событиях берегут не только старые рокеры, но и государство: на последнем фестивале «Дни старого города», который проходил в начале июня, одним из пунктов культурной программы как раз была «Виниловая горка». На ней собрались старожилы с пластинками – The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin – и других исполнителей, не сохранивших такой популярности до наших дней. Для понимания государственной значимости события: Дни старого Таллина отмечают не одно десятилетие, это праздник более давний, чем даже День города, который стали праздновать уже после выхода Эстонии из состава Советского Союза. Под этим брендом проходят сотни событий: от рыцарских сражений на фоне средневековых башен до концертов современной музыки на Ратушной площади.

2 Церковь Святого Иоанна Крестителя в Нымме

Нымме ранее был самостоятельным городом, однако теперь является районом Таллина, до которого с Балтийского вокзала можно добраться на электричке всего за 10 минут. Православная церковь, относящаяся к Московскому патриархату, интересна своим происхождением – по данным жителя этого района, историка и ко всему прочему представителя Таллина в Евросоюзе Аллана Алакюля, к ее строительству имеют финансовое отношение белогвардейцы Северо-Западной армии генерала Николая Юденича. Оттесненные в 1919 году от Петрограда, они оказались у границы эстонской территории, там в большинстве были разоружены и попали в лагеря для интернированных. Сейчас в Эстонии эту страницу истории рассматривают по-новому, виня себя в неподобающем отношении к тем, кто, фактически воевал на их стороне.

Алина Циопа

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Потомки выживших тогда русских белогвардейцев и сейчас живут в Таллине. Один из них – местный тележурналист Михаил Владиславлев. Его дед – Всеволод Владиславлев – был родом из Петербурга, жил на Васильевском острове. В семье хранятся его снимки, сделанные в России – в том числе в ателье Карла Буллы. Правда, своего предка Михаил не застал, а в семье старались не распространяться о происходившем в те годы.

3 Музей Нымме.

От других районов Таллина Нымме отличается тем, что в нем есть собственный музей. Правда, небольшой: всего на две комнаты. Да и экспонаты в нем – те, что приносили сами местные жители. Тем не менее, почувствовать атмосферу довоенной Эстонии удастся: в нем хранятся предметы быта, детские игрушки, прожившие со своими владельцами всю нелегкую жизнь, включая ссылки, мебель и фотографии. Интересно и местоположение музея – он занимает бывшее здание железнодорожного вокзала и стоит на специально сохраненной старой платформе.

Шесть мест в Таллине, где вы еще не были

4 Замок Бенкендорфа в Кейла-Йоа.

Если едете в Таллин на машине, непременно отлучитесь из города в местечко Кейла-Йоа, что в 30 километрах от города. Здесь, у обрыва над рекой, находится замок Фалль, или замок Бенкендорфа. Он был построен для начальника третьего отделения императорской канцелярии (политической полиции, надзиравшей за неблагонадежными) графа Александра Бенкендорфа. Причем этим проектом занимался архитектор, чья фамилия всем хорошо знакома – Андрей Штакенщнейдер, создавший Мариинский дворец и Дворец Белосельских-Белозерских в Петербурге. Новоселье праздновали в 1833 году. После смерти Бенкендорфа замок перешел по наследству к Волконским, которые и были его последними владельцами. После революции здание было разграблено, в годы войны там размещалась школа немецкой контрразведки и военная часть. А потом замок стоял в запустении. Его выкупили бизнесмены в 2010 году и восстановили буквально из руин. Сегодня можно попасть и внутрь (там есть гостиничные номера и выставочные залы, где, например, до 20 июня 2018 года представлены костюмы из коллекции Александра Васильева).

Шесть мест в Таллине, где вы еще не были

5 Таллинская телебашня.

С 10 по 12 июля Таллинская телебашня будет праздновать день рождения. Гостей зовут прыгать с парашютами с самого высокого сооружения в Эстонии. Но для того, чтобы почувствовать себя экстремалом, бросаться с высоты не обязательно. Для любителей пощекотать себе нервы на обзорной площадке сделаны прозрачные люки в полу, которые становятся просвечивающими только после нажатия кнопки рядом с ними. Для фотографии в соцсетях подойдет. А заодно можно посмотреть выставку футуристических арт-объектов.

Шесть мест в Таллине, где вы еще не были

6 Дом-музей Петра I в Кадриорге.

Пока в Петербурге продолжают гадать, появилась или нет плесень после реставрации в Летнем дворце Петра I, в Таллине готовятся отмечать 300-летие парка Кадриорг. В нем есть свой Дом-музей императора — с подлинной мебелью, которой пользовались царь и Екатерина I. А русских посетителей мало: домик находится чуть в стороне от основных туристических маршрутов по парку, и визуально не заметен. Дом-музей Петра I, который был построен еще до самого царя, и был просто им выкуплен, стал музеем еще в XIX веке. Здесь находится подлинная кровать императора (правда, речь в первую очередь об остове — балдахин был восстановлен позднее и недостаточно точно с точки зрения исторических особенностей), а также карта в виде стола, ранее соединявшаяся с флюгером на здании, путем сложных механических соединений указывавшим на ней направление ветра — что было важно для кораблей. И зеркало, наблюдавшее утренний туалет Екатерины I.

Шесть мест в Таллине, где вы еще не были

Сам Кадриорг находится лишь в нескольких остановках на трамвае от крепостных стен старого Таллина. Вход в парк — свободный. Так что можно бесплатно гулять по тенистым аллеям, вдохновившим Петра Чайковского на написание шестой симфонии, наслаждаться видами японского сада и смотреть на флигель Екатерининского дворца, в котором жил Василий Жуковский. А будете осматривать сам дворец, сохранивший первозданную архитектуру Петровского барокко (в отличие от многих петербургских дворцов, он не перестраивался последующими владельцами) обратите внимание на фасад. Со стороны президентской резиденции на нем оставлены неоштукатуренными три кирпича – по легенде, их закладывал еще сам Петр I.

Торжества по случаю 300-летия парка Кадриорг проходят все лето, но опорной датой считают 22 июля. В этот день на улице пройдут концерты, а также с 17 по 23 июля будет работать выставка «100 роз».

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

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