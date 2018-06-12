Минтранс ДНР: перевозчики республики смогут ездить в Петербург и другие города, где проходит чемпионат мира по футболу

Министерство транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики у себя на сайте сообщило 12-го июня, что "на всех транспортных средствах перевозчиков на международных маршрутах, связывающих республику с городами РФ, принимающими чемпионат мира по футболу, установлено необходимое программное оборудование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации".

"Таким образом, перевозчиками обеспечена возможность заезда на территорию городов Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск в соответствии с расписаниями движения соответствующих маршрутов", – сообщает минтранс ДНР.

Напомним, что особые меры безопасности на время мундиаля предписывают всем перевозчикам иметь регистрацию в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».