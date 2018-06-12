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12.06.2018 12:47

Болельщики сборной Египта и Перу лишились денег и документов в Петербурге

Гости чемпионата мира по футболу в Петербурге уже стали жертвами городских воров, хотя сам чемпионат еще не стартовал. Американец лишился кошелька, а гражданин Египта потерял сразу весь багаж.

К девяти вечера вчера, 11 июня, в полицию обратился гражданин США родом из Перу. Он, с помощью переводчика, объяснил, что в автобусе на Невском проспекте неизвестный вытащил у него из поясной сумки 300 долларов, 500 рублей и две банковские карты. Когда болельщик попытался заблокировать одну из них, то обнаружил, что вор уже снял с неё 1500 долларов. Американец приехал в Петербург из Калифорнии, в тот же день он отправился в Москву.

В полицию Выборгского района обратился 25-летний гражданин Египта. Все, что удалось понять из его объяснений – на Преображенской площади около шести вечера у него пропал сразу весь чемодан. Самое ценное, что было внутри – два паспорта болельщиков, на его имя и на имя друга.

С повышенным вниманием к туристам относятся не только воры, но и простые петербуржцы. Днём 11 июня в полицию Центрального района позвонил молодой человек и рассказал, что на набережной канала Грибоедова двое бездомных ограбили гражданина Венесуэлы. При этом самого процесса кражи он не видел, иностранец ему об этом также не сообщал. Обворованные болельщики из Латинской Америки за минувшие сутки в полицию не обращались.

Как стало известно «Фонтанке», если говорить о пострадавших иностранцах, то самый серьезный ущерб причинён женщине из Китая. Утром 11 июня, около восьми часов, она завтракала в ресторане на Московском проспекте, дом 97. После трапезы туристка не нашла свой брендовый рюкзак, в нем, кроме шарфа, очков и других аксессуаров, лежали 3 тысячи долларов США.

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.


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