Английская королева поздравила россиян с государственным праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила поздравление президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России.
"Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника – Дня России. Королева Елизавета", – говорится в послании, размещенном во вторник 12 июня в Twitter посольства Великобритании в Москве.
"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc
— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 12 июня 2018 г.
Ранее главу государства и жителей страны поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Абхазии Рауль Хаджимба и другие руководители государств.
Справка:
12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за этой датой в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.