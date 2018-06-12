Английская королева поздравила россиян с государственным праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила поздравление президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России.

"Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника – Дня России. Королева Елизавета", – говорится в послании, размещенном во вторник 12 июня в Twitter посольства Великобритании в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 12 июня 2018 г.

Ранее главу государства и жителей страны поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Абхазии Рауль Хаджимба и другие руководители государств.