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12.06.2018 12:14

Английская королева поздравила россиян с государственным праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила поздравление президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России.

"Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника – Дня России. Королева Елизавета", – говорится в послании, размещенном во вторник 12 июня в Twitter посольства Великобритании в Москве.

Ранее главу государства и жителей страны поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Абхазии Рауль Хаджимба и другие руководители государств.

Справка:

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за этой датой в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.


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