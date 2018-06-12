Трамп пообещал прекратить учения ВМС США у Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон откажется от совместных с Южной Кореей военных учений у Корейского полуострова, однако не стал называть конкретные сроки. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре 12 июня, передает CNN.

Американский президент выразил желание прекратить «военные игры». «Я хочу, чтобы наши солдаты вернулись. Я хочу, чтобы они вернулись домой. Но это пока не часть нашей задачи. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», — сказал Трамп.

Ранее стало известно о том, что США и КНДР обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите лидеров двух стран, говорится в итоговом документе.

«Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести последующие переговоры, которые возглавят государственный секретарь США Майк Помпео и представитель КНДР соответствующего уровня, в ближайшую возможную дату, чтобы реализовать итоги саммита США-КНДР», — говорится в документе.

Текст документа стал доступен благодаря тому, что его снял фотограф пула американского президента, изображение было опубликовано в Интернете.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 июня подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита и о том, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Отдельно Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень-очень быстро».