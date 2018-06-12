Ковальчук провел переговоры с "Сан-Хосе"
Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион в составе сборной России и экс-нападающий питерского СКА Илья Ковальчук провел переговоры с "Сан-Хосе", сообщает журналист TSN Даррен Дрегер 12 июня. До этого Ковальчук, по данным источника, контактировал с "Лос-Анджелесом". Он отмечает, что к россиянину проявляют интерес 8-9 клубов Национальной хоккейной лиги.
Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом Национальной хоккейной лиги 15 апреля, сообщал сайт НХЛ. После этого россиянин может вести переговоры с североамериканскими клубами. Подпишет контракт хоккеист не раньше 1 июля, в этот день открывается рынок свободных агентов в НХЛ.
Ранее сообщалось, что 35-летний форвард согласовал переход в «Нью-Йорк Рейнджерс». Его годовой оклад составит 6 млн долларов.
Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко 24 мая в рамках ПМЭФ анонсировал сокращение бюджета команды в сезоне-2018/19. По неофициальным данным, бюджет СКА в сезоне-2017/18 был самым большим в КХЛ – 2,5 млрд рублей. Уход только Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова позволит сэкономить в сумме около 570 млн рублей (300 млн и 270 млн соответственно).
Справка:
Илья Ковальчук впервые перешел в СКА 2012 году, когда в НХЛ был отложен старт сезона из-за отсутствия нового соглашения между лигой и профсоюзом хоккеистов. В 2013 году Ковальчук подписал со СКА полноценный контракт. С того момента он сыграл за петербургский клуб 298 матчей в регулярном сезоне, в которых набрал 327 (138 голов + 189 передач) очков, и 69 матчей в плей-офф, в которых набрал 43 (23 + 20) очка. Стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Также в составе сборной России выиграл Олимпиаду (2018).