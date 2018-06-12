Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион в составе сборной России и экс-нападающий питерского СКА Илья Ковальчук провел переговоры с "Сан-Хосе", сообщает журналист TSN Даррен Дрегер 12 июня. До этого Ковальчук, по данным источника, контактировал с "Лос-Анджелесом". Он отмечает, что к россиянину проявляют интерес 8-9 клубов Национальной хоккейной лиги.

Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом Национальной хоккейной лиги 15 апреля, сообщал сайт НХЛ. После этого россиянин может вести переговоры с североамериканскими клубами. Подпишет контракт хоккеист не раньше 1 июля, в этот день открывается рынок свободных агентов в НХЛ.

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард согласовал переход в «Нью-Йорк Рейнджерс». Его годовой оклад составит 6 млн долларов.

Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко 24 мая в рамках ПМЭФ анонсировал сокращение бюджета команды в сезоне-2018/19. По неофициальным данным, бюджет СКА в сезоне-2017/18 был самым большим в КХЛ – 2,5 млрд рублей. Уход только Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова позволит сэкономить в сумме около 570 млн рублей (300 млн и 270 млн соответственно).