Жительница Клина «заминировала» объекты FIFA в Петербурге

По сообщению жительницы города Клин полиция в Петербурге и Московской области проверяла объекты, подготовленные к чемпионату мира по футболу.

Как стало известно «Фонтанке», проверять стадионы, тренировочные базы, гостиницы и зоны для болельщиков сотрудники полиции в Петербурге отправились вечером 11 июня. Звонок в Северную столицу переадресовали из дежурной части подмосковного города Клин. Звонившая рассказала, что ее знакомая «Наргиз» собирается устроить взрыв, цель которого – тренирующиеся в Московской области футболисты. При этом она уточнила, что есть и «вторая группа», которая отправилась в «Питер». Проверка ничего опасного не выявила. По словам звонившей, 14 июня, в день старта чемпионата, группы соберутся на совещание. Подробности подготовки этой встречи женщина рассказывает сотрудникам полиции уже по их просьбе.