США и КНДР обязались контактировать на уровне министров иностранных дел

США и КНДР обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите лидеров двух стран, говорится в итоговом документе.

"Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести последующие переговоры, которые возглавят государственный секретарь США Майк Помпео и представитель КНДР соответствующего уровня, в ближайшую возможную дату, чтобы реализовать итоги саммита США-КНДР", — говорится в документе.

Текст документа стал доступен благодаря тому, что его снял фотограф пула американского президента, изображение было опубликовано в Интернете, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 июня подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита и о том, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Отдельно Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень-очень быстро».

В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Подробности подписанного документа пока не разглашаются.

Встреча лидеров США и КНДР прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове.