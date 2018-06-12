На Таллинском фура смяла «Пежо»: водитель и пассажир в больнице

Грузовик въехал в легковой автомобиль в Красносельском районе Петербурга вечером 11 июня. Человека в иномарке зажало в покорёженном салоне.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал об аварии на Таллинском шоссе, 159, на пульт дежурного поступил в начале десятого вечера. На парковке рядом с гипермаркетом «Лента» столкнулись грузовая «Скания» и «Пежо». О силе удара можно судить по фотографиям, опубликованным в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, легковой автомобиль отбросило на ограждение, в салоне зажало человека.

По информации «Фонтанки», за рулём «Пежо» 206 сидел мужчина 26 лет. Он и его 24-летняя пассажирка госпитализированы. Состояние обоих тяжёлое.