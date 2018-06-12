Захвативший в заложники 4 детей житель Орландо убил их

Захвативший в заложники 4 детей житель североамериканского Орландо убил их, об этом сообщает 12 июня Orlando Sentinel.

Трагедия в штате Флорида разыгралась накануне. Спустя почти сутки дети обнаружены мёртвыми. Жертвами убийцы стали дети в возрасте 1, 6, 10 и 11 лет. Преступник также найден мертвым в туалете дома с огнестрельным ранением. Предположительно, двое из убитых являлись родными детьми стрелка.

Трагедия развернулась после того, как подруга мужчины позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Гэри Уэйн Линдси, отбывая условный срок за ряд преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них.