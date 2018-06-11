За чужие окна в Петербурге арестовали «Человека-паука» и джигитов из Абхазии

Сотрудники уголовного розыска Московского района и полицейского главка за прошедшие выходные задержали троих подозреваемых в сериях квартирных краж. Первые шесть эпизодов достались тому, кого учили кувыркаться в воздухе, и кто удивил полицейских умнеем виртуозно лазить по стенам. Остальное вменено двум дерзким мужчинам из Абхазии. Кстати, их брали непосредственно на эпизоде, а они не сдались в плен без боя. Заодно «Фонтанка» показывает, как делят добычу сразу после кражи.

По информации «Фонтанки», 11 июня Московский районный суд арестовал двух серьезных мужчин из Абхазии. 39-летнему Кирии и 35-летнему Тории из Абхазии следствие вменяет совершение квартирной кражи в ночь на 10 июня на улице Варшавской. Причем, задержание по данным «Фонтанки», произошло непосредственно на эпизоде – оперативники «квартирного» отдела Управления уголовного розыска и отдела уголовного розыска Московского района с вечера 9 июня караулили их возле дома 32 по Варшавской. Сыску было известно, что они специалисты по первым этажам. Причем, только тем квартирам, где стоят стеклопакеты.

Как стало известно нашему изданию, задержание с поличным не обошлось без погони и навыков рукопашного боя. Как сообщили нашему корреспонденту в ГУ МВД, «джигиты оказались с характером и вели себя предельно активно». Судя по всему, они профессионалы своего дела, так как, несмотря на такой эмоциональный стресс, остались, как говорят в розыске, – не контактными. Так что, каких-либо комментариев от них пока не добиться. А добиться, все же, полицейским хочется – сотрудники уверены, что в их группу входят еще минимум двое из той же Абхазии.

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Оперативники предлагают взглянуть на них и если кто-нибудь из читателей их узнает – связаться с уголовным розыском Московского района.

Также Московский районный суд 10 июня арестовал 37-летнего петербуржца Максима Степанова. Следствие также обвиняет его в квартирном посягательстве, только в отличии от двух предыдущих персонажей, – в шести эпизодах. Последний датируется 8 июнем и произошел на Бассейной улице. Но дело даже не их количестве. Все они совершены через форточки квартир, расположенных на третьем и вторых этажах пятиэтажек. Уходил же незнакомец тоже через форточки и, как читатель, может догадаться – вместе с прихваченным добром. А это, как правило, были компьютеры и телевизоры.

По информации «Фонтанки», когда полицейские осматривали места происшествия, то предполагали даже инновационное. Мол, злоумышленник использует какие-то присоски. Так как иначе они не могли объяснить, как о другому можно забраться по стене. Отсюда между собой его назвали «Человеком-пауком».

Как стало известно «Фонтанке», на одной из краж, когда он вылезал из форточки наружу из его карманов на прохожего просыпались украденные медали. А на следующем эпизоде одна из соседок засняла видео недалеко от места кражи. На нем видно, как в кустах подозреваемый изучает добычу.

Так, кстати, стало известно о его приятельнице – рыжеволосой девушке, что всегда сопровождала его вместе со своим карликовым терьером. Заметим, что наши собеседники в полиции подчеркнули, что они не имеют претензий к терьеру.

Когда оперативники Московского района задержали Максима, то, разумеется, первый вопрос был предсказуем: «А как ты это делал?». Оказалось, все зависит от навыков – подозреваемый выпускник институт физической культуры и спорта имени Лесгафта по классу акробатики.

Заметим, что его хотят видеть и в суде Фрунзенского района, куда недавно ушло уголовное дело по обвинению еще в шести квартирных кражах. Но находясь на подписке о невыезде Степанов скрылся.