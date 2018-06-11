В Купчино подростку семь раз выстрелили в лицо

Детская ссора во Фрунзенском районе Петербурга закончилась в Раухфуса для одного из участников. Со стрелявшим в упор и прицельно метившим в голову хочет познакомиться полиция.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 11 июня в Детскую больницу имени Раухфуса привезли раненного 15-летнего подростка. Мальчик получил девять пуль из пневматического оружия, почти все из них попали в лицо. Прикрыть голову, судя по ранам на руках, дважды ему всё-таки удалось. Насколько метким был стрелок и сколько пуль ушло мимо, будут выяснять полицейские.

По данным нашего издания, к подростку можно применить определение «трудный». Сам он живёт в Невском районе, а вечер проводил у друзей на Пражской улице. Оттуда его и забрали медики. Сотрудник полиции Фрунзенского района уже опросил пострадавшего и знает, что от души из пистолета в него лупил сверстник.