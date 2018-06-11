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11.06.2018 21:57

Пассажирский самолет экстренно сел из-за записки в туалете

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Рима в Чикаго, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщает The Irish Sun.

Записку с угрозой обнаружили в туалете лайнера. Пилот «Боинга» 767-300 принял решение приземлиться в ближайшей воздушной гавани.

На борту находились 214 человек, включая экипаж. После посадки пассажиров и их багаж дополнительно досмотрели представители служб авиационной безопасности, после чего туристов разместили в гостиницах. Отправка рейса отложена на несколько часов.

Источник: Лента.ру


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