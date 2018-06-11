На Украине пробки на границе связали с Днем России

На украинско-российской границе образовалась очередь из десятков грузовых автомобилей. Украина винит в заторе предстоящий праздник.

Как сообщили в Государственной пограничной службе страны, к полудню 11 июня перед пунктом пропуска «Сеньковка» в Черниговской области выезда ждали порядка 85 грузовиков. Почти сорок из них российские пограничники не пропустили. В результате водители, которые уже прошли оформление у пограничников своей страны, застряли между украинским и российским пунктами пропуска.

«Вернули без всяких объяснений», – описали происходящее в Госпогранслужбе. Отмечается, что за минувшие сутки по такому же сценарию российская сторона развернула около сотни легковых автомобилей с украинскими номерами.

Предварительной причиной в ведомстве называют усиленные меры безопасности перед Днем России, которые якобы осложняют въезд на территорию страны. В Госпогранслужбе добавляют, что отслеживают ситуацию.