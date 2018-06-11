В Берлине проходит встреча "нормандского формата"

Встреча глав МИД "нормандского формата" (ФРГ, Россия, Франция, Украина) проходит в Берлине, передает РИА Новости.

Сергей Лавров и его коллеги по четверке — Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Павел Климкин — собрались в понедельник в Берлине впервые с февраля 2017 года, когда прошла последняя встреча в подобном формате. Встреча в понедельник началась с совместного фотографирования, без рукопожатия. Переговоры по традиции проходят в закрытом режиме.

Центральной темой переговоров станет выполнение минских соглашений, в том числе это вопросы скорейшего прекращения огня, разведения сторон и обмена пленными, а также размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН и закрепление на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса).

По итогам встречи запланирован рабочий ужин, также министры выступят с заявлениями.