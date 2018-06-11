В аэропорту Франкфурта сгорел самолет

В международном аэропорту Франкфурта (Германия) возник пожар: загорелся аэродромный тягач, огонь с которого перекинулся на самолет, сообщает Bild.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром около 8:00 по местному времени.

По словам представителя авиакомпании Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 к выходу на посадку, где его ожидали пассажиры. Он должен был совершить полет в Филадельфию. В результате пожара сильно пострадала кабина пилотов, пассажиров отправили другим бортом.

В целом же ущерб от пожара предстоит подсчитать специальной комиссии.

При этом добавляется, что в результате возгорания самолета шесть человек получили поражения органов дыхания из-за едкого дыма.

oops RT @AirCrashMayday: ALERT Tow truck caught fire while towing a Lufthansa Airbus A340-313 at Frankfurt Airport, Germany. pic.twitter.com/iKPzEwyneF — Paul (@Paulie68) 11 июня 2018 г.

Работа самого аэропорта Франкфурта из-за инцидента не нарушилась.

Что стало причиной возгорания, пока не известно.