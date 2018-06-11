Еще
20:55 11.06.2018
Пришлите свою новость!
20:00
В Берлине проходит встреча "нормандского формата"
19:41
В аэропорту Франкфурта сгорел самолет
19:30
Нацбанк Украины потребовал взыскать с олигарха Коломойского $383 млн
19:16
Канцлеру Австрии угрожают в соцсетях за закрытые мечети
19:00
Сборная Швейцарии прилетела в Самару
18:48
Минфин США объяснил введение новых санкций против России
18:35
Белоруссия поставила Азербайджану собственные реактивные системы залпового огня
18:20
В расширенный санкционный список США вошли три российских компании, из них одна - из Петербурга
18:12
Водитель фургона не может объяснить, зачем давил людей в Ломоносове
18:05
Хиддинк посоветовал сборной РФ сконцентрироваться на общей цели
17:41
Сборная Дании прилетела в Анапу
17:23
Массовое ДТП остановило Октябрьскую набережную
17:01
На акции протеста в Тбилиси задержаны оппозиционные депутаты
16:44
Белый дом раскрыл подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына
16:17
СКА попрощался с Шипачевым видеороликом
15:58
"Зенит" поприветствовал сборную Хорватии в Петербурге
15:44
В Ленобласти девочка упала в реку и чудом спаслась, зацепившись за бревно
15:22
Истребители НАТО за неделю восемь раз сопровождали российские самолеты над Балтикой
14:52
В Петербурге стартовало дефиле 800 военных музыкантов
14:35
Житель Орландо после перестрелки взял в заложники 4 детей
14:30
На Культуры горела пристройка рядом с храмом
14:23
В "Брусничном" на въезд в Финляндию скопилась двухкилометровая очередь
14:06
Сборная России показала секретное оружие
13:47
Валерий Карпин уже сбрил усы
13:20
На Рубинштейна хозяин "Шавермы" отстреливал крыс
13:10
Экс-министр обороны США: Мы не знаем, сколько у русских ядерных ракет
12:50
Секретарь чешского посольства лишился документов на Литейном
12:41
Проснувшийся петербуржец нашел в квартире убитую подругу
12:34
Захарова прокомментировала фотографию Меркель и Трампа
12:10
Ким Чен Ын прилетел на саммит к Трампу на китайском правительственном лайнере
11:36
Госсекретарь США оценил переговоры с КНДР накануне саммита
11:20
В Ломоносове фургон въехал в толпу людей
11:03
Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета
10:50
Пожар в доме на Союза Печатников потушен
10:27
Китай готов потратиться на сжиженный российский газ
01:25
Dekmantel и создатели Present Perfect включат Day Off на берегу Финского залива
10/06
СМИ: Трамп готов дать КНДР McDonald's вместо ядерных бомб
10/06
Главный тренер сборной России по футболу рассказал про цель на ЧМ-2018
10/06
Из дома на Союза Печатников эвакуировали 70 человек
10/06
«Сердце мира» и «Русский бес» победили на «Кинотавре»
10/06
В центре Петербурга тушат дом по повышенному номеру сложности
10/06
Метрополитен Петербурга показал депо «Южное»
10/06
Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге
10/06
ФСБ хочет знать больше о родственниках потенциальных сотрудников
10/06
Спонсор Brexit назвал сообщения о его связях с Россией «охотой на ведьм»
10/06
Россия начала снимать запрет на ввоз молока из Белоруссии
10/06
«Недобросовестное поведение»: Названа причина отмены концертов Земфиры во время ЧМ
10/06
Венгрия подняла в воздух истребители из-за украинского самолёта-нарушителя
10/06
К ТЦ «Фиолент» вызвали пожарных
10/06
Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия после саммита G7
10/06
Чемпионом Северной Америки по боксу стал петербуржец
10/06
В Баварии горит завод BMW
10/06
Овечкин отметил Кубок Стэнли купанием в фонтане
10/06
В Москве на митинг оппозиции вышли 1,7 тысячи человек
10/06
В ночном пожаре в центре Петербурга погиб мужчина
10/06
В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном
10/06
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
10/06
В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту
10/06
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
10/06
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
10/06
На свалке в Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
10/06
В Петербурге будет тепло и дождливо
10/06
Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области
10/06
Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры
10/06
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области
10/06
Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ
10/06
Путин: Чиновники лично ответят за принимаемые ими решения
10/06
Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли
10/06
Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
11.06.2018 19:30

Нацбанк Украины потребовал взыскать с олигарха Коломойского $383 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иски к бывшему совладельцу Приватбанка Игорю Коломойскому на сумму 10 млрд гривен ($383,1 млн), сообщается на сайте НБУ 11 июня.

Указанная сумма была выдана Приватбанку в период 2008-2015 годов под личное поручительство Коломойского. Цель исков обеспечить погашение кредитов по пяти кредитным договорам, говорится в сообщении.

«Первый иск подан по месту проживания Игоря Коломойского в Швейцарии — в Суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского на Украине — в Хозяйственный суд Днепропетровской области»,— уточняет НБУ.

В сентябре 2014 года Государственный совет Крыма принял решение о национализации имущества Приватбанка и его главного учредителя Игоря Коломойского, которое находится на территории республики после её вхождения в состав РФ в марте того же года. В перечень этого имущества вошли 82 объекта, в том числе 23 АЗС, которые были переведены на баланс «Черноморнефтегаза».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12

При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%

Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20

«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России

31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Нацбанк Украины потребовал взыскать с олигарха Коломойского $383 млн
Китай готов потратиться на сжиженный российский газ
Россия начала снимать запрет на ввоз молока из Белоруссии
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных
Смольный снес ярмарку и три летних кафе
Омбудсмен и председатель Союза виноделов Титов хочет обложить пошлиной зарубежные вина
Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»
Смольный сносит рынок на севере Петербурга
Греф предложил начать распродажу госбанков
Банковских клиентов опознают по усам
На белом катере к такой-то матери
Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?
Кладбище городских вывесок
Участники похоронного рынка нарушили ритуал
Ретейл бежит от «Беговой»
Бизнесменов заблокировали со всех сторон
Малому бизнесу не даются цифры
Кудрово съест Америку
Заработает ли Петербург на мундиале?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге стартовало дефиле 800 военных музыкантов

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.