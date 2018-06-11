Нацбанк Украины потребовал взыскать с олигарха Коломойского $383 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иски к бывшему совладельцу Приватбанка Игорю Коломойскому на сумму 10 млрд гривен ($383,1 млн), сообщается на сайте НБУ 11 июня.

Указанная сумма была выдана Приватбанку в период 2008-2015 годов под личное поручительство Коломойского. Цель исков обеспечить погашение кредитов по пяти кредитным договорам, говорится в сообщении.

«Первый иск подан по месту проживания Игоря Коломойского в Швейцарии — в Суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского на Украине — в Хозяйственный суд Днепропетровской области»,— уточняет НБУ.

В сентябре 2014 года Государственный совет Крыма принял решение о национализации имущества Приватбанка и его главного учредителя Игоря Коломойского, которое находится на территории республики после её вхождения в состав РФ в марте того же года. В перечень этого имущества вошли 82 объекта, в том числе 23 АЗС, которые были переведены на баланс «Черноморнефтегаза».