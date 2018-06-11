Сборная Швейцарии прилетела в Самару

Сборная Швейцарии прибыла в Самару для участия в чемпионате мира-2018, сообщает в "Твиттере" журналист ФИФА Алан Швайнгрубе 11 июня. Швейцарцы на время турнира будут базироваться в Тольятти.

В групповом турнире ЧМ-2018 швейцарцы сыграют с Бразилией (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербией (22 июня, Калининград) и Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).

Ранее сегодня в Россию на мундиаль прилетели команды Дании и Хорватии. "Зенит" поприветствовал игроков сборной Хорватии, которые будет жить в поселке Рощино, находящемся в Ленинградской области.

"Dobro došli! (Добро пожаловать!-прим.ред.)", – сообщается в официальном "Твиттере" "Зенита".

Финальная часть Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей турнира.