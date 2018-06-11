Сборная Швейцарии прилетела в Самару
Сборная Швейцарии прибыла в Самару для участия в чемпионате мира-2018, сообщает в "Твиттере" журналист ФИФА Алан Швайнгрубе 11 июня. Швейцарцы на время турнира будут базироваться в Тольятти.
Das Schweizer Team🇨🇭 ist da. Willkommen im #WM2018-Land Russland!#HoppSchwiiz@SFV_ASF pic.twitter.com/dmttubb1V7
— Alan Schweingruber, FIFA (@FIFAWorldCupSUI) 11 июня 2018 г.
В групповом турнире ЧМ-2018 швейцарцы сыграют с Бразилией (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербией (22 июня, Калининград) и Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).
Ранее сегодня в Россию на мундиаль прилетели команды Дании и Хорватии. "Зенит" поприветствовал игроков сборной Хорватии, которые будет жить в поселке Рощино, находящемся в Ленинградской области.
"Dobro došli! (Добро пожаловать!-прим.ред.)", – сообщается в официальном "Твиттере" "Зенита".
Dobro došli! #ЧМ2018 https://t.co/TCR1Fs27sK
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 11 июня 2018 г.
Финальная часть Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей турнира.