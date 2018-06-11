В расширенный санкционный список США вошли три российских компании, из них одна - из Петербурга

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США опубликовало дополнения в санкционный список. Изменения касаются России и Ливии. Под санкции попали петербургский производитель подводных обитаемых аппаратов и водолазного оборудования «Дайвтехносервис», компьютерный НИИ «Квант» из Москвы и ООО «Цифровое оборудование».

Всего в новом списке 9 физических лиц, из них шестеро – ливийцы. Трое граждан России имеют отношение к «Дайвтехносервису» – это совладелец компании Владимир Каганский, генеральный директор Александр Трибун и Олег Чириков, который на сайте фирмы упоминался, как руководитель отдела продаж.

В разделе юридических лиц – пять компаний. Это ООО «Дайвтехносервис», которое является одним из ведущих производителей подводного оборудования (в 2015 году размер госзаказа составил около 1,2 млрд руб., в 2016 и 2017 гг. – примерно по 100 млн руб), федеральный НИИ «Квант», специализирующийся на «фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания электронно-вычислительной техники, техники связи и телекоммуникаций, систем и средств обработки данных и изделий радиоэлектронной и вычислительной техники», и ООО «Цифровая безопасность», о котором известно меньше. Как отмечено в списке, эти фирмы связаны с российской ФСБ.

Кроме них в список попали фирмы EMBEDI (связанная с Россией и Израилем) и ERPSCAN (связанная с Россией, Нидерландами и Чехией) – эти юридические лица, по мнению составителей списка, имеют отношение к российской «Цифровой безопасности».