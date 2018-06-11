Водитель фургона не может объяснить, зачем давил людей в Ломоносове

В Петербурге по подозрению в убийстве и покушении на убийство арестован Ян Атрашкевич. Добиться внятного рассказа об обиде, за которую он расквитался наездом на людей, от него так и не смогли. Выжившие под колёсами его фургона говорят о случайности.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 11 июня Петродворцовый районный суд вынес постановление о заключении Яна Атрашкевича под стражу на два месяца. По версии следствия, накануне он нетрезвым сел за руль своего автомобиля «ГАЗ» и намеренно въехал в толпу у бара на Красноармейской, 15, в Ломоносове. Атрашкевичу предъявлено обвинение в убийстве одного человека и покушении на убийство ещё троих, которое, как считают следователи, он не смог завершить по независящим от него обстоятельствам.

Суду Атрашкевич заявил, что совершённое преступление осознаёт, но пояснение по существу давать отказался. По информации «Фонтанки», сформулировать, кто и чем оскорбил его в пивной, и не промахнулся ли он с приложением злости, мужчина не смог и в отделе полиции. При этом время на то, чтобы либо остыть, либо собраться с мыслями было. По предварительной информации, из «Мотора» он вышел в два-в начале третьего ночи, зашел домой – пешком немногим более километра – и к бару вернулся уже за рулем белого фургона с заклеенными газетой номерами. Собеседник в полиции емко охарактеризовал его: обычный местный гопник.

Как рассказал нашему изданию один из пострадавших, из четырех человек на Красноармейской, 15, в самом баре отдыхал только он сам. Остальные трое – друзья, которые подошли позже. Отголоски конфликта в заведении он слышал, но насколько серьезной была размолвка не знает. Говорит – вроде бы Атрашкевич повздорил с кальянщиком. Сам же с обвиняемым не разговаривал, а в себя пришёл уже в больнице. Двое его товарищей получили травмы, ещё один – 37-летний преподаватель Суворовского училища – погиб.

В комментариях в Интернете жители Ломоносова пишут, что «разъярённый» фургон остановили на улице Сафронова. Тело погибшего под колесами ранним утром видели там же, в 800 метрах от бара. Водитель, по их словам, пытался уйти дворами, но его догнал и остановил водитель на «КИА».

В суде против следственного изолятора Атрашкевич не возражал.