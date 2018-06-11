Хиддинк посоветовал сборной РФ сконцентрироваться на общей цели

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк обратился к игрокам нынешней национальной команды перед стартом чемпионата мира-2018.

- Конечно, у игроков есть определенный опыт. Они прекрасно понимают важность победы в первом матче турнира, – сказал Хиддинк в эфире телеканала "Россия 24" 11 июня. – Что могу посоветовать в преддверии игры против Саудовской Аравии? Собраться всем в раздевалке, отбросить в сторону все ненужное, сконцентрироваться на общей цели.

Возможно, не так важно детально проработать тактические схемы, как создать важный психологический настрой. Зачастую именно это является определяющим фактором. Болельщики ждут победы хозяев в стартовом матче, весь мир будет наблюдать за первой игрой. Успех на старте турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах. Сплоченный коллектив, объединенный одной целью, способен на все.

В стартовом матче ЧМ-2018 встретятся сборные России и Саудовской Аравии, встреча пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники", начало – 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия.

Подопечные Станислава Черчесова в групповом турнире ЧМ-2018 также сыграют с Уругваем и Египтом.

В 2008 году под руководством голландского специалиста россияне завоевали бронзовые медали Евро.