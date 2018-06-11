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Чемпионат мира по футболу 2018
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11.06.2018 17:41

Сборная Дании прилетела в Анапу

Игроки и тренеры сборной Дании прилетели в Россию для участия в чемпионате мира, информирует ТАСС. Команда во время турнира будет базироваться в Анапе, где проведет 12 июня открытую тренировку.

Перед началом отборочного турнира сборную Дании возглавил норвежский специалист Оге Харейде, который сменил на посту Мортена Ольсена, тренировавшего команду 15 лет.

На групповом этапе ЧМ-2018 датская команда сыграет со сборными Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники").

Ранее 11 июня "Зенит" поприветствовал игроков сборной Хорватии, прилетевших 11 июня в Петербург на финальную часть Кубка мира по футболу. Хорватская команда будет жить в поселке Рощино, находящемся в Ленинградской области.

"Dobro došli! (Добро пожаловать!-прим.ред.)", – сообщается в официальном "Твиттере" "Зенита".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.


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