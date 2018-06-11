Массовое ДТП остановило Октябрьскую набережную

Два человека пострадали в результате массовой аварии, которая произошла в Невском районе Петербурга 11 июня. За побитыми машинами копится пробка.

Как сообщили очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», автомобили столкнулись на Октябрьской набережной в районе Приневской улицы около половины четвертого дня. Судя по фотографиям, сильнее всего досталось белой «Ладе Приоре» – передний бампер легковушки практически раздавлен. Досталось также микроавтобусу и такси. Водители предупреждают, что быстро миновать ДТП не удастся: разбитые машины объезжают по встречной.

По информации «Фонтанки», в аварии из четырех автомобилей пострадал 27-летний водитель «Лады». Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Его 26-летняя пассажирка получила более серьёзные травмы, её также увезли в больницу.