На акции протеста в Тбилиси задержаны оппозиционные депутаты

В центре столицы Грузии правоохранители 11 июня задержали рядом с парламентом нескольких членов оппозиционной партии под названием «Единое национальное движение» и свернули установленные митингующими палатки.

Сотрудники патрульной полиции задержали на проспекте Руставели в центре Тбилиси депутата парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.

Задержанию предшествовала потасовка между членами ЕНД и сотрудниками полиции. Оппозиционеры окружили автомобиль, принадлежащий МВД, и не давали ему проехать. После этого в дело вмешалась полиция. Затем началась потасовка, в результате которой пришлось задержать Мелия.

Помимо Мелия, по информации TV Pirveli, задержан и депутат сакребуло (горсовет) Тбилиси от Нацдвижения Ираклий Надирадзе.

Официальных комментариев от МВД Грузии пока не поступало.

После этого полиция стала демонтировать палатки, расположенные возле здания парламента Грузии. Палатки изначально были на проезжей части проспекта Руставели. Их там установили участники акции в поддержку Зазы Саралидзе — отца убитого 16-летнего подростка.

Серия акций протеста началась 31 мая, когда Тбилисский суд вынес решение по делу об убийстве Саралидзе и Дадунашвили. По данному делу были задержаны два человека. Одного из них суд признал виновным в умышленном убийстве Дадунашвили, а второго – в попытке убийства Саралидзе. Таким образом, убийца Саралидзе не известен до сих пор.

В тот же день ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. По словам Саралидзе, для восстановления справедливости этого недостаточно.

Подростки стали жертвами поножовщины 1 декабря 2017 года в Тбилиси на улице Хорава, рядом со школой №51. Дадунашвили скончался на месте, а Саралидзе – на следующий день в больнице.