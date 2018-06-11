Белый дом раскрыл подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына

Саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына начнется их личной беседы, при которой будет разрешено присутствовать только официальным переводчикам глав государств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Белым домом 11 июня в преддверии встречи двух лидеров в Сингапуре.

«Президент Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном завтра утром в 9.00 (4.00 мск). После приветствия, президент Трамп и председатель Ким примут участие во встрече один на один, только с переводчиками, в двусторонней встрече в расширенном составе и в рабочем обеде», — говорится в тексте документа.

В американской администрации также отметили, что после завершения саммита президент США примет участие в пресс-конференции, после чего на самолете вернется обратно в США.

Ранее стало известно о том, что китайский Boeing 747, на котором прилетел в Сингапур лидер КНДР Ким Чен Ын, закреплен за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, "Пинго жибао"сообщила, договоренность об аренде лайнера с бортовым номером В-2447 была достигнута в мае, когда Ким Чен Ын побывал с визитом в китайском городе Даляне. Газета также отмечает, что самолет был произведен 23 года назад и переоборудован для нужд высшего руководства. В частности, на борту находится кабинет, столовая, спальня.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье. Трамп также уже находится в Сингапуре.