СКА попрощался с Шипачевым видеороликом

Хоккейный клуб СКА попрощался с бывшим нападающим питерских армейцев Вадимом Шипачевым видеороликом, в котором собраны лучшие моменты его игры за клуб. Он размещен в "Твиттере" клуба 11 июня.

Почти пять сезонов Вадим Шипачев провел в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене.

Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за все и хорошей игры! pic.twitter.com/JIABZnwAMN — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 июня 2018 г.

– Почти пять сезонов Вадим Шипачев провел в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене. Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за все и хорошей игры!, – говорится в сообщении клуба.

Вадим Шипачев официально перешел в московское «Динамо» 17 мая. Как сообщает пресс-служба столичной команды, контракт с игроком подписан на два года.

В составе СКА Шипачёв отыграл в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 25 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 16 голевых передач. В 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков.

Напомним, что прошлый сезон Шипачев начинал в США, в клубе Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», однако успел сыграть там всего три матча, забросив одну шайбу. Затем он со скандалом вернулся в СКА, где отыграл 36 матчей, набрав 36 (13+23) очков.

1 июня Илья Воробьев стал новым главным тренером питерского клуба и сборной России.