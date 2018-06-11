"Зенит" поприветствовал сборную Хорватии в Петербурге

"Зенит" поприветствовал игроков сборной Хорватии, прилетевших 11 июня в Петербург на финальную часть Кубка мира по футболу. Хорватская команда будет жить в поселке Рощино, находящемся в Ленинградской области.

"Dobro došli! (Добро пожаловать!-прим.ред.)", – сообщается в официальном "Твиттере" "Зенита".

Сборная Хорватии сыграет в группе D против команд Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).