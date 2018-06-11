"Зенит" поприветствовал сборную Хорватии в Петербурге
"Зенит" поприветствовал игроков сборной Хорватии, прилетевших 11 июня в Петербург на финальную часть Кубка мира по футболу. Хорватская команда будет жить в поселке Рощино, находящемся в Ленинградской области.
"Dobro došli! (Добро пожаловать!-прим.ред.)", – сообщается в официальном "Твиттере" "Зенита".
Dobro došli! #ЧМ2018 https://t.co/TCR1Fs27sK
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 11 июня 2018 г.
Сборная Хорватии сыграет в группе D против команд Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).
Привет, Россия! 🇷🇺#CRO#WorldCup #BeProud #Croatia #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/ta77gd5yQX
— HNS | CFF (@HNS_CFF) 11 июня 2018 г.
Справка:
Финальная часть Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей турнира.