В Ленобласти девочка упала в реку и чудом спаслась, зацепившись за бревно

Двенадцать часов продолжалась операция по поиску пропавшего ребенка в Киришском районе Ленинградской области. Семилетняя девочка поскользнулась на берегу реки, но смогла самостоятельно выбраться из воды.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 11 июня полицейские и добровольцы нашли пропавшего накануне ребенка, когда осматривали окрестности во время сплава на лодке. По информации «Фонтанки», поиски начались незадолго до девяти часов вечера в воскресенье после того, как в полицию обратились родственники из деревни Солоницы. Девочки, которая в этом году пойдет в первый класс, хватились днем, но сами отыскать её не смогли.

Солоницы, соседние деревни, прочесывали местные жители, сотрудники ОМВД по Киришскому району и поисково-спасательные отряды. На дорогах «Чудово – Тихвин» и «Кириши – Смолино» наряды ДПС останавливали и осматривали автомобили. Как пишет 47news, поиски продолжались 12 часов, а к берегу реки Пчевжа вывела служебная собака.

Ребенка нашли в 2,5 километрах выше по течению от деревни Солоницы. Промокшая девочка рассказала, что поскользнулась на берегу и упала в воду. На берег она смогла выбраться, зацепившись за проплывающее бревно, но заблудилась и пошла в противоположном от деревни направлении.

«В настоящее время девочка находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь», – добавила Ирина Волк. Родители ребенка получили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».