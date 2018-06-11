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11.06.2018 15:22

Истребители НАТО за неделю восемь раз сопровождали российские самолеты над Балтикой

Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе восемь раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник, 11 июня минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Дежурящие в Литве истребители ВВС Португалии и Испании поднимались в воздух 4, 5 и 9 июня для сопровождения российских самолетов. "В том числе 5 июня было совершено четыре, 9 июня – три сопровождения. Полеты совершались над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", – сообщило литовское ведомство.

За отчетный период истребители НАТО сопроводили российские Ил-20, Су-24, Ан-12, Ан-26, Су-27. Полеты, по версии минобороны, совершались как по заранее согласованным планам с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), так и в режиме частичного или полного молчания.

В минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


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