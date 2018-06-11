В Петербурге стартовало дефиле 800 военных музыкантов

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня России стартовало дефиле колонны из 800 военных музыкантов. Колонна движется по Невскому проспекту к Дворцовой площади.

Шествие организовано в рамках Международного фестиваля военных оркестров, который состоится в Санкт-Петербурге в девятнадцатый раз.

«Марш-Парад» на Невском проспекте начался от площади Островского и растянулся вдоль всей главной магистрали Северной столицы в сторону Дворцовой площади. "По ходу движения красочное шествие сделает несколько остановок на своем пути, на протяжении которых зрители увидят яркие сольные выступления оркестров", – сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

В основную фазу фестивальное шествие войдет на Дворцовой площади, где состоится построение, а затем масштабное «Дефиле-шоу». В нём каждый оркестр продемонстрирует свою показательную программу. В финале представления гигантский сводный оркестр исполнит Гимн России.

12 июня в рамках фестиваля на Дворцовой площади состоится традиционный гала-концерт Международных военных оркестров, звёзд эстрады, солистов оперной сцены и участников телевизионных проектов. Закончится всё массовой мизансценой, в которой одновременно все участники исполнят Гимн Великому городу, «Славься» и марш – «На невских берегах».

В этом году в фестивале оркестров примут участие национальный оркестр волынщиков из Ирландии, национальные оркестры из Германии, Греции, Молдовы, Белоруссии и Казахстана. Отечественных военных музыкантов представят 14 оркестров Санкт-Петербургского военного гарнизона, Пермский Губернский оркестр, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова.