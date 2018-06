Житель Орландо после перестрелки взял в заложники 4 детей

Житель североамериканского штата Флорида удерживает в заложниках четырех детей после перестрелки с полицейскими, пишет газета Orlando Sentinel 11 июня.

Глава полиции города Орландо Джон Майна сообщил, что стражи порядка были вызваны в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания подозреваемый начал стрельбу и тяжело ранил полицейского.

После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от одного года до 12 лет.

