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11.06.2018 14:35

Житель Орландо после перестрелки взял в заложники 4 детей

Житель североамериканского штата Флорида удерживает в заложниках четырех детей после перестрелки с полицейскими, пишет газета Orlando Sentinel 11 июня.

Глава полиции города Орландо Джон Майна сообщил, что стражи порядка были вызваны в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания подозреваемый начал стрельбу и тяжело ранил полицейского.

После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от одного года до 12 лет.

На место инцидента прибыл полицейский спецназ, сотрудники которого пытаются вступить в переговоры со стрелком.


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