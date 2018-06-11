На Культуры горела пристройка рядом с храмом

Помощь пожарных потребовалась служителям церкви в Выборгском районе Петербурга, где днем 11 июня загорелось одно из строений.

Как сообщили в МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре с проспекта Культуры, 4, поступил в 12:25. На территории церкви во имя Державной иконы Божией Матери горела хозяйственная постройка размером десять на сорок. Огонь распространился на 25 квадратных метров. Через полчаса силами 20 пожарных и четырех расчетов сооружение было потушено.

В церкви не уточнили, для чего предназначалась постройка, но добавили, что никто из служителей не пострадал. Иконы огонь также не повредил.