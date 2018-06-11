В "Брусничном" на въезд в Финляндию скопилась двухкилометровая очередь

На пункте пропуска "Брусничное-Нуйямаа" 11 июня автомобилисты стоят в пробке на въезд в Финляндию несколько часов.

Как заявили "Фонтанке" в пресс-службе Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленобласти, очередь длиной примерно в 2 км скопилась перед финским МАПП. Ведомство рекомендует туристам выбирать другие пункты пропуска.

"Стоим на въезд с 9:30, медленно приближаемся к финнам", – пишет пользователь портала nagranitse.ru Настя.

На других пунктах пропуска движение стандартное для выходного дня.