Сборная России показала секретное оружие
Сборная России по футболу 11 июня в "Твиттере" показала секретное оружие на предстоящий мундиаль – нападающий "Зенита" Артём Дзюба будет не пробивать, а отражать пенальти.
"Наше секретное оружие в серии пенальти", – так прокомментировано изображение.
Наше секретное оружие в серии пенальти 😎🛡️🔝❎ pic.twitter.com/vQUV6ll25v
— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.
Накануне главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, какая задача стоит перед национальной командой на домашнем чемпионате мира — 2018. «Говорил со своими коллегами, кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше — идти по лестнице», — сказал наставник в эфире НТВ. Также Черчесов отметил, что сборная России пока не думает о второй задаче. «Наша первая цель — выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть», — отметил тренер.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.