Сборная России показала секретное оружие

Сборная России по футболу 11 июня в "Твиттере" показала секретное оружие на предстоящий мундиаль – нападающий "Зенита" Артём Дзюба будет не пробивать, а отражать пенальти.

"Наше секретное оружие в серии пенальти", – так прокомментировано изображение.

Наше секретное оружие в серии пенальти 😎🛡️🔝❎ pic.twitter.com/vQUV6ll25v — Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.

Накануне главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, какая задача стоит перед национальной командой на домашнем чемпионате мира — 2018. «Говорил со своими коллегами, кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше — идти по лестнице», — сказал наставник в эфире НТВ. Также Черчесов отметил, что сборная России пока не думает о второй задаче. «Наша первая цель — выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть», — отметил тренер.