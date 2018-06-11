Валерий Карпин уже сбрил усы

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем "Инстаграме" выложил 11 июня совместную фотографию с вратарем "Порту" Икером Касильясом, 49-летний отечественный специалист сбрил усы.

9 июня Карпин также в "Инстаграме" обратился к своим подписчикам с призывом поддержать сборную России на домашнем чемпионате мира. В тот момент он предстал в новом образе – с усами. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" присоединился к флешмобу "Усы надежды" в поддержку наставника сборной России Станислава Черчесова и его команды.

«Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу», – так тренер подписал фото.

Напомним, флешмоб был запущен ведущим программы «Вечерний Ургант» Иваном Ургантом. К нему присоединились (или пообещали это сделать) Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.