На Рубинштейна хозяин "Шавермы" отстреливал крыс

Засилье грызунов в центре Петербурга вынудило владельца заведения общепита взяться за оружие. Экстремальная дератизация, ни у соседей, ни в полиции понимания не нашла.

Как стало известно «Фонтанке», выстрелы на улице Рубинштейна услышали около половины первого ночи 11 июня и призвали на помощь полицию. Стрелка нашли во дворе дома № 11, возле кафе «Шаверма». 57-летний уроженец Еревана, который оказался хозяином заведения, травматический ИЖ-79 в своих руках объяснил производственной необходимостью: кафе атаковали крысы.

Насколько эффективной была дератизация неизвестно, но в дальнейшем уничтожать грызунов предпринимателю придется более традиционно. Травматический пистолет и разрешение у него изъяли, а взамен вручили административный протокол о нарушении правил хранения оружия.

Напомним, указ президента РФ об особых мерах безопасности на время чемпионата мира по футболу запретил оборот гражданского и служебного оружия за исключением его хранения и изъятия.