Экс-министр обороны США: Мы не знаем, сколько у русских ядерных ракет

Погрешность в оценках Соединенными Штатами количества ядерных боезарядов, находящихся на хранении в России, может достигать тысячи единиц, так как Вашингтон не имеет точной информации, заявил экс-министр обороны США Уильям Перри на открытии Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы в Женеве 11 июня.

"Учет боеголовок — это дело фундаментально сложное. На самом деле, до сих пор США не знают, сколько на хранении находится у России ядерных боезарядов, и погрешность в наших оценках может исчисляться тысячами", — сказал он.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы начал свою работу 11 июня в Женеве. В состав консультативного совета форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств, пишет РИА Новости.

В апреле российская делегация на сессии подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия сообщила, что РФ сократила свой ядерный арсенал более чем на 85 % и остается твердо приверженной Договору о СНВ, в то же время США вышли на необходимые показатели сокращения вооружений, в том числе за счет некорректных манипуляций, не предусмотренных договором.