Секретарь чешского посольства лишился документов на Литейном

Сотрудник иностранного дипломатического ведомства остался без служебного удостоверения и наличности в последний день визита в Петербург. Чужих рук в собственном кармане он не почувствовал и упомянул о проблемах восприятия.

Как стало известно «Фонтанке», отсутствие кошелька 20-летний референт консула, работающий в посольстве Чешской республики в Москве, заметил на Литейном проспекте, 28. Возле ресторана «Евразия» он оказался в начале шестого утра, но последний раз деньги ему требовались тремя часами ранее.

Полицейским молодой человек рассказал, что в кошельке были 300 евро, банковская карта и удостоверение сотрудника посольства. Сузить географию поиска он не смог, признавшись, что страдает дезориентацией.